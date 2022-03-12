Rus blogger, öyle bir şey için ağladı ki... Allah başka dert vermesin hanım abla

Geçtiğimiz günlerde Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına uygulanan kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçmişti. Facebook'un tamamen engellendiği ülkede aynı zamanda Twitter ve Youtube'da erişim engeli getirildi.

İletişim ağının kısıtlandığı ülkede Instagram üzerinden para kazanan bir Rus blogger, yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Ülkesinde Instagram kapandığı için isyan eden ünlü isim, Instagram için para kazanmanın ötesinde, "Hala bir Instagram bloggerı olarak benim için bunun böyle olduğunu mu düşünüyorsun? Bu benim tüm hayatım. Benim ruhum. 5 yıldır bu işle yatıp kalkıyorum..." ifadelerini kullandı.

"Tek derdi yemek fotoğrafları paylaşamamak"

Ukrayna'da insanlar canları için büyük bir mücadele verirken Rus bloggerın en büyük endişesinin restoranlardan yemek resimleri yayınlayamayacak olması sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Trendlere yükselen video eleştiri yağmuruna tutuldu.