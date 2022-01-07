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Dünya Rus birliklerinin Kazakistan'da ne kadar kalacağı açıklandı
Dünya

Rus birliklerinin Kazakistan'da ne kadar kalacağı açıklandı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Rus askerlerinin ülkedeki görev sürelerini açıkladı. Saparbekuly, "Olaylar yatışana kadar bu kuvvetler görevini sürdürecek, bu bir hafta da sürebilir, fazlası da olabilir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 16:33:00 -
Rus birliklerinin Kazakistan'da ne kadar kalacağı açıklandı

Kazakistan'da yaşanan olaylar devam ediyor. Ülkenin bir çok kentinde şiddet olayları yaşanmaya devam ederken, son olarak Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ)'nün Rusya ve diğer devletler ile bölgede müdahalesi gerçekleşti. Rus askerleri peş peşe müdahale için ülkeye uçaklarla gelirken bu durum çeşitli spekülasyonlara da neden olmuştu.

Rus askerinin bölgedeki görev tanımı ve süresi ile ilgili Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly açıklamalarda bulundu.

Rus askerinin görev süresi

Büyükelçi Saparbekuly, Rus askerinin blgede yalnızca teröristlere müdahale için bulunduğunu açıklarken; Kazak ordusu ile koordineli olarak mücadelenin ortak verildiği, olayların yatışmasının ardından bu kuvvetlerin geri çekileceğini açıkladı.

Kazak Büyükelçi "Bu süre bir hafta da sürebilir, daha fazla da olabilir. Tamamen ülkede yaşananlarla ilgili bir durum bu" ifadelerini kullandı.

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