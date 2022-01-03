Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsünden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde adını Mısır tanrısından alan Apofis isimli bir göktaşının Dünyaya çok yakın bir konumdan gececiğini öne sürdü.

Rus bilim insanlarından göktaşı uyarısı

Bilim insanları, göktaşının Dünyaya 35 bin 700 kilometre bir yakınlıktan ve tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, Dünyaya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.

Dünyanın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofisin Dünyayı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.

Rus bilim insanları, göktaşının Dünyaya çarpması halinde bin 717 megaton enerji ortaya çıkaracağını aktararak, "Göktaşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak. Apofis eğer Dünyaya çarparsa bin 717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961de test edilen dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.