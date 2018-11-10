Rus Başpiskopos'a şok! 3 yıllık yasak konuldu

Daha önce Ukrayna’ya girişine izin verilmediği duyurulan Moskova İlahiyat Akademisi Rektörü Başpiskopos Amvrosiy’e ayrıca Ukrayna’ya 3 yıllık giriş yasağı konuldu.

Ukrayna Sınır Servisinden bugün yapılan açıklamada, “7 Kasım tarihinde Amvrosiy’in hem sınırdan geçmesine izin verilmedi, hem de Ukrayna’ya üç yıl boyunca giriş yapması yasaklandı. Bu yüzden 2021 yılına kadar o Ukrayna’ya giremeyecek.” denildi.

Daha önce, Kiev’deki Julyanı Havalimanına gelen Başpiskopos Amvrosiy’in ‘Ukrayna’ya geliş sebebini doğrulayamadığı’ gerekçesiyle ülkeye giriş yapmasına izin verilmediği bildirilmişti.

Kiliseler arası çatışma

Ukrayna Ortodoksları, Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılmak ve bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesinin kurulmasını istiyor.

Ukrayna Parlamentosu, Fener Rum Patrikhanesinin Ukrayna’da Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsız bir kilise kurulması konusunda yardımcı olması ve Ukrayna’da kurulacak “milli kiliseye” özerklik vermesi ricasında bulunan bir başvuru metnini kabul etmişti. Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bu bağımsızlık talebini, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.

Kiev kilisesinin bağımsızlık talebi hakkında, Ortodoks ilahiyatına göre karar yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti. Moskova Patrikhanesi verilen bağımsızlık kararı üzerine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesine sert tepki göstermişti.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı