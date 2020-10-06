Rus basınından Türk SİHA’lara övgü: Ermenistan Türk SİHA’ları karşısında çaresiz kaldı

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya’nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi. Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu” yorumuna yer verdi.



Gazeteye değerlendirmede bulunan Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan’ın tankları SİHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” diye konuştu.



Yazıda ayrıca, eylül ayı içinde Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2‘leri kullanarak Ermenistan’a ait dokuz hava savunma sistemini imha ettiği bilgisine yer verildi. Gazete, Defence Express dergisinin, son yıllarda Suriye ve Libya’da Bayraktar İHA’larla en az 23 Rus yapımı Pantsir-S1 füze sisteminin vurulduğu iddiasına da dikkati çekti.



Samuel Bendett isimli analist, Rus yapımı insansız hava araçlarının, Çin, İran, Türk ve ABD yapımı benzerlerinden geride kaldığı yorumunu yapmıştı.

Türkiye'nin müdahil olması Rusya'nın kâbusu olur

Öte yandan; Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ’daki askeri operasyonları Rusya’da endişelere neden oldu. Türk SİHA’larının bu harekatta aktif rol alması sayesinde Azerbaycan ordusu çok önemli ilerlemeler kaydetti.



Türkiye’nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti, “Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya’da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye’nin katılımı Rusya’nın kâbusu olabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.