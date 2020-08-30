  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin İsrail’e karşı konuşlandırıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:41:00 - 2020-08-30 14:50:48
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Suriye sınırında yeni bir olay patlak verdi. Çatışmaların devam ettiği bölgede Rus basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Rus yayın organı Avia.Pro, Pazar günü İran’ın Suriye-Lübnan sınırına yakın bir bölgeye hava savunma sistemi konuşlandırdığını iddia etti.

İsim vermeyen kaynak, İran yapımı Khordad-3 hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan bordr yakınında konuşlandırıldığını öne sürerek uydu görüntüleri yayınladı.

Özellikle terör devleti İsrail’in F-16 uçaklarıyla saldırı yaptığı bölge olan Suriye-Lübnan sınırında en az üç İran yapımı Khordad-3 uçaksavar füze sisteminin yerleştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, İsrail’e karşı konuşlandırılan mühimmatın hedefleri imha menzilinin 75 ila 105 kilometre arasında olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'
Dünya

Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e uymayan Fransız gemisinin yaşadığı sıkıntı telsiz konuşmalarına yansıdı. Bölgedeki Fransız ..
Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar
Gündem

Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı. Ülkesinin tutumunu eleşt..
Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı...
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı