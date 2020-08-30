Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin İsrail’e karşı konuşlandırıldığı belirtildi.
Suriye sınırında yeni bir olay patlak verdi. Çatışmaların devam ettiği bölgede Rus basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Rus yayın organı Avia.Pro, Pazar günü İran’ın Suriye-Lübnan sınırına yakın bir bölgeye hava savunma sistemi konuşlandırdığını iddia etti.
İsim vermeyen kaynak, İran yapımı Khordad-3 hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan bordr yakınında konuşlandırıldığını öne sürerek uydu görüntüleri yayınladı.
Özellikle terör devleti İsrail’in F-16 uçaklarıyla saldırı yaptığı bölge olan Suriye-Lübnan sınırında en az üç İran yapımı Khordad-3 uçaksavar füze sisteminin yerleştirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, İsrail’e karşı konuşlandırılan mühimmatın hedefleri imha menzilinin 75 ila 105 kilometre arasında olduğu aktarıldı.