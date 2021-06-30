Rus basınından olay yazı: 3 ülkeye karşı Türkiye'ye ihtiyaçları var

Rus basını, ABD'nin Rusya, İran, Çin ve Avrupa Birliği'ne karşı güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu yazdı.

Rus gazetesinde, Türkiye-ABD ilişkilerine dair önemli bir analiz yazısı kaleme alındı.

NATO'nun bütünlüğünü sürdürmesinde Türkiye'nin büyük katkısının olduğunu yazan Rus basını, ABD'nin Rusya, İran, Çin ve Avrupa Birliği'ne karşı güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Analiz yazısında Türkiye'nin tüm Müslümanların koruyucusu konumuna geldiği belirtildi.

Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinin olumlu bir atmosfere girdiğine işaret eden Rus basını, "ABD Başkanı Biden, Avrupalı müttefikleriyle birlikte Türkiye ile yaşanan gerilim seviyesini düşürmeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Star.com.tr