Rus basınından Erdoğan’a övgü

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda arabulucu rolü. Öncülüğünde oluşturulan tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin önüne geçmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik hamleleri, Rus basınının da gündeminde.



Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant'ta yer alan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana arabulucu statüsünü koruduğuna vurgu yapıldı. Erdoğan'ın manevra kabiliyetini mükemmelleştirdiği ve ülkesinin çıkarlarına göre yeri geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde karşı olabildiği belirtildi.

Makalede Erdoğan'ın uzun zamandır hem Rusya hem de batı için eşsiz bir ortak olduğu ifade edildi. Erdoğan'ın diplomatik başarılarına dikkat çekilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de dünyanın en başarılı politikacısı olarak gösterilebilir" ifadelerine yer verildi.



Makalede, Rusya-Ukrayna krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası nüfuzunu artırdığı, ancak buna rağmen barışa yönelik söyleminden asla vazgeçmediği vurgulandı. Erdoğan'ın hamlelerinin, Türkiye'nin gaz merkezi olma projesi, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurusunun ardından talepler ve imzalanan anlaşmayla sonuçlandığı hatırlatıldı.