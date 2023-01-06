  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rus basınından Erdoğan’a övgü
Gündem

Rus basınından Erdoğan’a övgü

Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik hamlelerine dikkat çekti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kommersant Gazetesi, Erdoğan'ın 2022'de dünyanın en başarılı politikacısı olarak gösterilebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 07:23:00 -
Rus basınından Erdoğan’a övgü

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda arabulucu rolü. Öncülüğünde oluşturulan tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin önüne geçmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik hamleleri, Rus basınının da gündeminde.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant'ta yer alan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana arabulucu statüsünü koruduğuna vurgu yapıldı. Erdoğan'ın manevra kabiliyetini mükemmelleştirdiği ve ülkesinin çıkarlarına göre yeri geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde karşı olabildiği belirtildi.

Makalede Erdoğan'ın uzun zamandır hem Rusya hem de batı için eşsiz bir ortak olduğu ifade edildi. Erdoğan'ın diplomatik başarılarına dikkat çekilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de dünyanın en başarılı politikacısı olarak gösterilebilir" ifadelerine yer verildi.

Makalede, Rusya-Ukrayna krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası nüfuzunu artırdığı, ancak buna rağmen barışa yönelik söyleminden asla vazgeçmediği vurgulandı. Erdoğan'ın hamlelerinin, Türkiye'nin gaz merkezi olma projesi, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurusunun ardından talepler ve imzalanan anlaşmayla sonuçlandığı hatırlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı! 2.el arabaların yerini ucuz sıfır araçlar aldı
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı! 2.el arabaların yerini ucuz sıfır araçlar aldı

Öte yandan galericilere göre, ikinci el otomobil piyasasında ÖTV indirimi nedeniyle son günler hareketlilik yaşanıyor. ikinci el araba yerin..
Ronaldo'dan 2023'ün ilk torpili geldi! Yok artık daha neler...
Spor

Ronaldo'dan 2023'ün ilk torpili geldi! Yok artık daha neler...

Al Nassr'ın ses getiren transferi Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Pepe'nin de takıma katılmasını istedi. Al Nassr kur..
Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...
Ekonomi

Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...

Binlerce yıldır madencilik yapılan ve Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane'de TİM tarafından açıklanan ihraca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23