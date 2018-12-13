Rus basını yazdı! 'Türkiye ile ABD savaşın eşiğinde'

Rus gazetesi Nezavisimaya Gazeta (NG), Türkiye’nin Suriye’de planladığı operasyonun sadece terör örgütlerinin tamamıyla yok edilmesine değil, aynı zamanda Türk ve Amerikan birliklerinin arasında doğrudan bir çatışmaya da yol açabileceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda operasyona birkaç gün içerisinde başlanacağı yönündeki açıklamasına yer veren NG, harekâtın sadece Kürt birliklerinin tamamen yok edilmesine değil, aynı zamanda Türk ve Amerikan birliklerinin arasında doğrudan bir çatışmaya da yol açabileceğini belirtti.

'YPG ABD'den 20 bin tona kadar silah almış olabilir'

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Washington'un Kürtlerden, daha önce teröristlerle mücadele bahanesiyle teslim etmiş olduğu silahları derhal geri alması için yönelttiği talebi hatırlatan NG, Amerikan yapımı standart 5 tonluk bir kamyon örnek alınacak olursa terör örgütlerinin eline 20 bin tona kadar silah ve mühimmatın geçmiş olabileceğini ve bu silahların Türk askerleriyle aylar boyunca çatışmak için yeterli olduğunu ifade etti.

O zaman Pentagon'un NATO müttefikinin talebine kulak verdiğini ve birkaç gün sonra ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Kürtlere silah teslimatlarına son verildiğini açıkladığını yazan gazete, ancak uzmanların Washington'un ilişkilerin zaten gergin olduğu Ankara'yı bir kez daha kızdırmamak için böyle bir açıklamayı yaptığına işaret ettiklerini kaydetti.

Habere göre aynı dönemde ABD Başkanı Donald Trump, 2019 finans yılı için yapılan bütçe talebi çerçevesinde Kongre'den sözüm ona Suriyeli ılımlı muhalifleri finanse etmek için 300 milyon dolar talep etti. Bu paraların aynı zamanda silah ve mühimmat satın alınması için kullanılması planlanmıştı. Amerikalılara göre DSG ve YPG olduğu için bu silahların bir kısmının Suriye'nin kuzeyindeki Kürt birliklerinin eline geçeceği ortadaydı, hatta geçmiş te olabilir. Ankara'nın sabrını taşıran da bu gelişmeler oldu.

'En önemli konu ABD'nin tutumu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, operasyonun kesinlikle Amerikalı askerleri hedef almadığı yönündeki açıklamasının çok önemli olduğuna dikkat çeken gazete, zira YPG'ye eğitim verenlerin ABD'li askerler olduğunun bilindiğine vurgu yaptı. Aslında durumun hiç te basit olmadığı belirtilen yazıda, Ankara'nın ‘sözde Türkiye'ye destek veren ancak diğer yandan Suriye'de teröristlerin eliyle başka teröristlerle, yani YPG ile mücadele eden' Washington'a karşı ciddi iddiaların bulunduğu kaydedildi.

Yazıya göre Türkiye'nin olası operasyonundaki en önemli konu, ABD'nin nasıl bir tutum izleyeceği. NATO ortağı ile ilişkileri iyileştirmek umuduyla DAEŞ'le mücadeledeki müttefikini ‘ele mi verecek', yoksa Kürtlerden yana mı olacak? İlk senaryoda Washington Erdoğan'ın iyimser tutumunu yeniden kazanmış olabilecek, ikinci senaryodaysa NATO'nun iki üyesi arasında boyutları ve sonuçları tahmin edilemeyecek bir çatışma bizi bekliyor olabilir.