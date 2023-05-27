Rus basını aktardı: Moskova iddiaları ısrarla reddediyor! Rus füzesi Ukrayna'da orayı vurdu! Duyurdular

Rusya’nın fırlattığı bir füze Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro şehrinde bir kliniğe isabet etti. Olayda iki kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski yaptığı açıklamada, saldırıyı insanlık suçu olarak nitelendirdi.

Olay yerinden ulaşan görüntülerde roket isabet etmesi sonucu binadan dumanların yükseldiği ve yardım görevlilerin içerideki kurtarmaya çalıştıkları görülüyor. 3 katlı binanın yüksek oranda tahrip olduğu hayatını kaybeden kişilerin de cansız bedenlerinin binanın önündeki yolda ceset torbalarına konuldukları da görüntülerde yer alıyor.

Rusya’nın bu saldırısı üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski “Bir başka roket saldırısı bir başka insanlık suçu. Sadece şeytan bir devlet bir kliniğe saldırabilir. Burada askeri bir amaç olamaz bu doğrudan Rus terörü” ifadelerini kullandı.

Bölge Valisi Serhiy Lysak da yaptığı açıklamada, saldırı anında olay yerinden geçmekte olan 69 yaşındaki bir kişiyle klinik binası içerisinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Vali Lysak, yaralanan 30 kişinin arasında iki de çocuk bulunduğunu söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamayla saldırıyı Cenevre Konvansiyonu’na aykırı bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

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Rusya’ysa yaptığı açıklamada gece düzenlenen saldırılarla Ukrayna’nın askeri mühimmat depolarının hedef alındığını iddia etti. Rus RIA haber ajansının haberine göre Rus yetkililer tüm hedeflerin vurulduğunu saldırının amacına ulaştığını söyledi. (voaturkce)

Moskova 15 aydır devam eden çatışmalarda sivil hedeflerin vurulduğu ve savaş suçu işlendiği iddialarını ısrarla reddediyor.