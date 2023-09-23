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Dünya Rus Barış Gücü'nden Ermenistan açıklaması!
Dünya

Rus Barış Gücü'nden Ermenistan açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 01:58:00 - 2023-09-23 02:06:53
Rus Barış Gücü'nden Ermenistan açıklaması!

Rusya askerlerinin görev yaptığı Barış Gücü, Karabağ'daki Ermeni grupların silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığı açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, Ermeni askerlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askerlerinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar 800'den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi" ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla terör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki Ermeni teröristlerin, silah bırakmayı kabul etmesiyle harekat 24 saat sonra sona ermişti.

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