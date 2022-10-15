Rus bankasından Türkiye’de bulunan Ruslara flaş çağrı: Artık bitti
Rusya'nın önde gelen bankalarından Otkrıtiye, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde bulunan Rus vatandaşlarına ülkeye geri dönme çağrısı yaptı.
Rusya'nın önde gelen bankalarından Otkrıtiye'nin Türkiye'nin de içinde bulunduğu başka ülkelerde bulunan ve uzaktan çalışan personele Rusya'ya geri dönme çağrısında bulunduğu ileri sürüldü. Novıye İzvestiya'nın Telegram kanallarında dayandırdığı habere göre, banka geri dönmeyi reddeden çalışanları işten çıkarma hazırlığında.
Otkrıtiye'nin pandemi döneminden bu yana çalışanların bir kısmını uzaktan çalışma rejimine geçirdiği, 21 Eylülde alınan kısmi seferberlik kararından sonra ise yurt dışından çalışan personel sayısında artış yaşandığı bildiriliyor.
Novıye İzvestiya gelişmeyi "Rusya'da uzaktan çalışma dönemi bitti" sözleriyle yorumladı.
Otrkitiye Bankası'nın büyük ortağı Rusya Merkez Bankası. Banka, Rusya'nın "sistem kurucu kredi organizasyonları" listesinde yer alıyor.
Haber resmi: Sovyet afişi, "Vatana geri dönün!"
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