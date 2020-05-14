Rus bakandan iyi haber
Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, koronavirüs tedavisinin ardından işinin başına döndü.
Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine dair açıklama yaptı.
Rusya Kültür Bakanlığı basın servisi, 6 Mayıs’ta 39 yaşındaki Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Lyubimova bugün yaptığı açıklamada tedavisinin bittiğini ve çalışmaya başladığını duyurdu.
Rusya’da İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, Başbakan Mihail Mishustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da korona virüse yakalandı.
Rusya’da şimdiye kadar korona virüsten 2 bin 305 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 252 bin 245.