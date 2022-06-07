Rus bakana engel geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, 3 ülkenin hava sahasını kapatma kararı alması üzerine iptal edilmişti. Lavrov, NATO ve ab üyesi ülkeleri uluslararası hukuka aykırı davranmakla suçladı.. Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan uzun menzilli füzelerle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.
Lavrov ziyaretinin engellenmesiyle ilgili NATO ve AB üyesi ülkeleri suçladı. Rus Bakan İngiltere’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze gönderme kararına da tepki gösterdi. Batıyı suçlayan Lavrov Ukrayna için de yine NEO-NAZİ benzetmesi yaptı.