Rus bakan kirli planı ortaya çıkardı! 'DAEŞ o ülkeden saldıracak'

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Uluslararası Afganistan Barış Konferansı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ’ın Afganistan’da yayıldığına dikkat çekti. Bakan Lavrov, "DAEŞ, Afganistan’ı Orta Asya’ya açılan bir köprüye çevirmek istiyor" dedi.

"Bütün ülkelere görev düşüyor"

Sergey Lavrov, "DAEŞ militanları, yabancı sponsorların desteğiyle birlikte düzenledikleri taarruzlarla, Afganistan'ı Orta Asya'ya yayılmak için bir terörist köprüsü haline getirmeye çalışıyor" ifadelerini kullanarak, terör tehdidinin ortadan kaldırılması için tüm ülkelere sorumluluk düştüğünü belirtti. Lavrov, "Bu planları durdurmaya yardım etmek ve terörist tehdidini ortadan kaldırmak tüm ülkelerin, bölgedeki uluslararası kuruluşların ve Afgan halkının görevidir" ifadesini kullandı.

"Taliban’ın konferansa katılması önemli bir adım"

Taliban üyelerinin toplantıya katılmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Lavrov, "Afganistan Yüksek Barış Konseyini ve Taliban delegasyonunun burada hazır bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Taliban'ın bugünkü etkinliğe katılması, hükümet, Taliban ve ülkenin geniş kamu ve siyasi çevrelerinin temsilcileri arasındaki doğrudan müzakerelerin başlatılması için elverişli koşulların oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunacaktır" diye konuştu.