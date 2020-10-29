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Aktüel Rus Azur Havayolları'nın Novosibirsk-İstanbul charter seferleri başladı
Aktüel

Rus Azur Havayolları'nın Novosibirsk-İstanbul charter seferleri başladı

Tolmachevo Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden yolcular İstanbul Havalimanı'na geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:45:54 -
Rus Azur Havayolları'nın Novosibirsk-İstanbul charter seferleri başladı

İSTANBUL (AA) - Rus Azur Havayolları'nın Novosibirsk-İstanbul arasında charter seferleri başlatmasının ardından 170 yolcu Tolmachevo Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden uçakla İstanbul'a geldi.

Sibirya'dan Türkiye'ye yapılan ilk seferle İstanbul Havalimanı'na ulaşan yolcular, pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını aldı.

Yolculardan Kira Lisa, ilk kez İstanbul’a geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından seferlerin iyi olacağını anlattı.

Lisa, "Türkiye'yi seviyorum ve burada zaman geçireceğim için mutluyum. Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağım birçok yer var. İlk kez gelmeme rağmen İstanbul'da olmaktan memnun olacağımı düşünüyorum. " dedi.

Rusya'da yaşayan Kubilay Han Sungur ise eskiye göre çok daha kolay bir yolculuk geçirdiğini, ifade ederek, "Daha önceki gelişlerimde bir günüm yolda geçiyordu. Şimdi direkt gelince 6 saat sürüyor." diye konuştu.

Novosibirsk-İstanbul arasındaki seferlerin perşembe ve pazar olmak üzere haftada iki frekans olarak planlandığı öğrenildi.

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