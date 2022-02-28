  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus askerlerine öyle bir şey yaptı ki... Görüntüler büyük ilgi gördü!
Dünya

Rus askerlerine öyle bir şey yaptı ki... Görüntüler büyük ilgi gördü!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Vinnitsa kentinde bir vatandaşın Rus askerlerine saksafonla Ukrayna Milli Marşı’nı çalarak tepki göstermesi büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 00:32:00 - 2022-02-28 00:46:38

Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde bir vatandaş Rus askerlerine saksafonla Ukrayna Milli Marşı’nı çalarak tepki gösterdi.

Rusya tarafından ülkeleri işgal edilen Ukrayna vatandaşları, ellerindeki tüm imkanlarla Rus askerlerine karşı gelmeye ve tepkilerini göstermeye devam ediyor. Rus ordusuna en ilginç tepki ise Vinnitsa şehrinde yaşandı.

Ukrayna Milli Marşı’nı çalarak tepki gösterdi

Evinin balkonuna çıkan bir kişi, eline aldığı saksafonla Rus askerlerinin olduğu yöne doğru Ukrayna Milli Marşı’nı çalarak tepki gösterdi. Vatandaşın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay