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Dünya 'Rus askerlerine ABD yapımı HIMARS ile saldırdılar' iddiası! ABD'den açıklama
Dünya

'Rus askerlerine ABD yapımı HIMARS ile saldırdılar' iddiası! ABD'den açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna'nın Makeyevka'daki saldırıları ABD yapımı HIMARS ile gerçekleştirdiği" iddialarını doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 22:35:00 -
'Rus askerlerine ABD yapımı HIMARS ile saldırdılar' iddiası! ABD'den açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna'nın Makeyevka'daki saldırıları ABD yapımı HIMARS ile gerçekleştirdiği" iddialarını doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Kirby, Rusya Savunma Bakanlığının, "Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS saldırısıyla Makeyevka'da çok sayıda Rus askerini öldürdüğü" iddiasına ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Kirby, Ukrayna'nın hangi silahları ve ekipmanları kullandıklarına dair yorum yapmaktan uzak duracağını, bu konudaki gerekli açıklamayı Ukrayna makamlarının yapmasının doğru olacağını ifade etti.

Rusya'nın daha önce de benzer açıklamalarda bulunduğuna dikkati çeken Kirby, savaşı başlatanın Rusya olduğunu ve ABD'nin gerekli askeri teçhizat desteği vermeyi sürdürerek Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Diğer yandan Kirby, saldırıda ölen Rus askerleriyle ilgili net bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, Ukrayna'ya HIMARS desteğinin de devam edeceğinin altını çizdi.

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