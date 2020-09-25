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Dünya Rus askerlerinden büyük skandal! Teröristlere plaket verdiler
Dünya

Rus askerlerinden büyük skandal! Teröristlere plaket verdiler

Suriye'nin Ayn El Arab kentine giden Rus askeri heyeti, PYD terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, örgüt üyelerine plaket verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:19:00 - 2020-09-25 13:55:32
Rus askerlerinden büyük skandal! Teröristlere plaket verdiler

Suriye'de Rusya ordusuna bağlı bir askeri heyet Ayn El Arab kentine giderek terör örgütü PYD'ye mensup teröristlere plaket verdi.

PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan skandal ziyarette çekilen rezil fotoğraflar, örgüte yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.

PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait bir askeri araçtan indiği görülmüştü.

Amerika Birleşik Devltleri'nin (ABD) Suriye'de çekildiği bölgelere yerleşen Rus askerlerinin terör örgütü YPG ile aktif faaliyetler yürüttüğü biliniyor.

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