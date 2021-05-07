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Dünya Rus askerleri ile ilgili kan donduran iddia
Dünya

Rus askerleri ile ilgili kan donduran iddia

Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir camiye düzenledikleri kanlı baskın esnasında "kadınlara ve çocuklara tecavüz ettiği" ve "sivilleri camide işkence ile öldürdüğü" öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:19:00 - 2021-05-07 16:30:38
Rus askerleri ile ilgili kan donduran iddia

Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Bambari kentinde camiye düzenledikleri baskın sırasında "kadınlara ve çocuklara tecavüz ettiği" ve "sivilleri camide işkence ile öldürdüğü" iddia edildi.

OAC basınında çıkan haberlerde, Wagner Grubu askerleri, OAC'nin Ouaka Bölgesi'ne bağlı Bambari kentinde bulunan Al-Taqwa camisine baskın düzenlediği kaydedildi.

Haberlerde, cami baskını sırasında kadınlara ve çocuklara tecavüz edildiği, 15'den fazla sivilin işkence sonrası infaz edildiği ileri sürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart'a yayımladıkları raporda, OAC'de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca raporda, bu suistimaller için hiçbir soruşturma ve hesap verebilirlik mekanizmasının olmadığını vurgulanmıştı.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Wagner paralı askerlerinin, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.

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