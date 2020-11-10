  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus askerleri Dağlık Karabağ için yola çıktı
Dünya

Rus askerleri Dağlık Karabağ için yola çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 03:54:00 -
Rus askerleri Dağlık Karabağ için yola çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiği bildirildi.

Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını duyurmuştu.

Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü
Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

Aktüel

Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

Ermenistan'daki muhalif partiler Paşinyan'ın istifasını istedi
Ermenistan'daki muhalif partiler Paşinyan'ın istifasını istedi

Aktüel

Ermenistan'daki muhalif partiler Paşinyan'ın istifasını istedi

İşgalci Ermenistan teslim oldu
İşgalci Ermenistan teslim oldu

Dünya

İşgalci Ermenistan teslim oldu

Hezimetin ilanı sonrası Ermenistan karıştı
Hezimetin ilanı sonrası Ermenistan karıştı

Dünya

Hezimetin ilanı sonrası Ermenistan karıştı

Ermenistan'da göstericiler Paşinyan'ın makam odasını bastı
Ermenistan'da göstericiler Paşinyan'ın makam odasını bastı

Dünya

Ermenistan'da göstericiler Paşinyan'ın makam odasını bastı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...
Gündem

PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...

TSK'nın, Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar ve kurulan üs bölgeleri ile iyice köşeye sıkıştırdığı teröristlerin üst yapılanması KCK'nın sözd..
Joe Biden'ın kazanması sonrası dikkat çeken çıkış: İlk akla gelen darbedir
Gündem

Joe Biden'ın kazanması sonrası dikkat çeken çıkış: İlk akla gelen darbedir

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlara göre yeni başkan Joe Biden oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "solcu Amer..
AK Parti'den 'Berat Albayrak' açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den 'Berat Albayrak' açıklaması!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili soruya ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay