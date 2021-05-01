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Sağlık Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşı ne zaman gelecek?
Sağlık

Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşı ne zaman gelecek?

Sputnik V aşısı nedir yan etkileri nelerdir? Türkiye’de şimdiye kadar Sinovac ve BioNTech aşıları için acil kullanım onayı verilmişti. Son olarak Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısına da acil kullanım onayı verildi. Peki, Sputnik V aşısının yan etkisi var mı? Kim Sputnik V aşısı yaptırabilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:53:00 -
Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşı ne zaman gelecek?

Koronavirüs salgınının sona ermesi, dünyanın eski günlerine dönebilmesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar 23 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Son dönemde aşı sevkiyatları sebebiyle aşılama hızı düşse de halen uygulanmayı bekleyen 6 milyon doz aşı olduğu ifade ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu son olarak Sputnik V aşısına kullanım onayı verdi. Peki, Rus aşı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısının yan etkisi oluyor mu?

Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşı ne zaman gelecek?

Vatandaşlar aşı randevusu alırken olmak istedikleri aşıyı kendileri tercih ediyor. Bu sebeple de pek çok kişi hangi aşıyı olmaları gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar ise vatandaşların bulabildikleri aşıyı yaptırmasının önemli olduğunu ifade ediliyor. Ülkemizde Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Şimdiye kadar bu aşılarla ilgili ciddi yan etki bildirilmedi.

Sputnik V aşısının yan etkileri merak ediliyor. Aşının yan etkileri olarak baş ağrısı, yorgunluk, aşı olan bölgede kızarıklık gibi belirtileri bulunduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus aşının teslimatı konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz” dedi.

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