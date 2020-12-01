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Dünya Rus aşısında şoke eden gelişme! Aşı olan kişiler...
Dünya

Rus aşısında şoke eden gelişme! Aşı olan kişiler...

Rusya'nın Sputnik V aşısının testlerinde aşının birinci dozunu alan 20 kişi koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:07:00 -
Rus aşısında şoke eden gelişme! Aşı olan kişiler...

Rusya’nın yaz aylarında tescil verdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bile “Benim kızım da aşı oldu, yan etkisi olmadı” sözleriyle desteklediği Sputnik V isimli aşıdan kötü haber geldi. Euronews’te yer alan habere göre Sputnik V aşısı olan yaklaşık 20 kişiye bir süre sonra corona virüsü bulaştı.

Rusya'dan düzeltme geldi

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov’da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov, “Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı” dedi.

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti. Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Covid-19'a yakalanmadığını söyledi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran’da başlanmıştı.

İkinci aşı denemeleri başladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısı EpiVacCorona’nın geniş çaplı insan denemelerine pazartesi günü başlatıldığını açıkladı.

Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona’nın bu ay 60’ın üzerinde 150 gönüllü ve 18 yaşın üzerinde 3 bin gönüllü üzerinde denemeler yapılacak.

TASS haber ajansına göre testler Moskova, Kazan ve Kaliningrad da dahil olmak üzere birçok farklı kentte yapılacak.

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