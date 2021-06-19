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Korona Virüs Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?
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Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?

Covid-19 aşıları, pandeminin dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle yoğun çalışmalar neticesinde farklı firmalar tarafından üretilerek piyasaya sürülmüştür. Rusya ile aşı konusunda anlaşma sağlandığı için Rus aşısı Sputnik v aşısının yan etkileri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 18:43:00 -
Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?

Türkiye’de aşı çalışmaları genişleyerek devam ederken, 16 Haziran itibariyle yapılan toplam aşı sayısı 36 milyonu aştı. Rusya ile aşı konusunda anlaşma sağlandı. Rusya’nın aşısı olan Sputnik V aşısı taşıyan ilk parti uçak 14 Haziran tarihinde ülkemize indi. Sputnik V aşısını yaptıracak vatandaşlar, aşının yan etkilerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?

Her aşı yapılmasında olduğu gibi bu aşıdan sonra hastane ortamında 30 dakika beklenmesi uygundur. Ciddi yan etkilere sebep olmamakla beraber aşağıdaki yan etkiler görülebilir.

1-Aşı yerinde ağrı,

2- Aşı yerinde şişlik ve kızarıklık

3-Baş ağrısı,

4-Yorgunluk,

5-Kas ağrısı,

6-Titreme, ateş

7-Mide bulantısı

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Yorumlar

432

bu yan etkiler ne kadar sürede geçiyor insanı baygın duruma düşürüyormu hi. bu konularda açıklık netlik yok ne sağlık bakanlığında ne dsöde
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