Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?
Covid-19 aşıları, pandeminin dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle yoğun çalışmalar neticesinde farklı firmalar tarafından üretilerek piyasaya sürülmüştür. Rusya ile aşı konusunda anlaşma sağlandığı için Rus aşısı Sputnik v aşısının yan etkileri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?
Türkiye’de aşı çalışmaları genişleyerek devam ederken, 16 Haziran itibariyle yapılan toplam aşı sayısı 36 milyonu aştı. Rusya ile aşı konusunda anlaşma sağlandı. Rusya’nın aşısı olan Sputnik V aşısı taşıyan ilk parti uçak 14 Haziran tarihinde ülkemize indi. Sputnik V aşısını yaptıracak vatandaşlar, aşının yan etkilerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
Rus aşısı Sputnik V yan etkileri nelerdir?
Her aşı yapılmasında olduğu gibi bu aşıdan sonra hastane ortamında 30 dakika beklenmesi uygundur. Ciddi yan etkilere sebep olmamakla beraber aşağıdaki yan etkiler görülebilir.
1-Aşı yerinde ağrı,
2- Aşı yerinde şişlik ve kızarıklık
3-Baş ağrısı,
4-Yorgunluk,
5-Kas ağrısı,
6-Titreme, ateş
7-Mide bulantısı