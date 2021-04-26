Rus aşısı Türkiye'de ne zaman üretilmeye başlanacak? Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı.

Rus aşını ne zaman Türkiye'de üretilecek?

Viscoran İlaç'tan yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için iş birliği yapmaya karar verdiği belirtildi.

Şirketin, Sputnik V aşısının yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğü ve gelecek aylarda ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflediği aktarılan açıklamada, "Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel ilaç üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sputnik V'nin, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği bildirildi. 5 Aralık 2020 ila 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da aşının her iki dozu ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre, aşının yüzde 97,6 etkinlik gösterdiği belirtilen açıklamada, "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır. Böylece her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır" denildi.