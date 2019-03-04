0553 313 94 23

Rumları Türkiye korkusu sardı! Fransızları çağırdılar

Türkiye'nin 'Mavi Vatan Tatbikatı' sonrası korkuya kapılan Rumlardan Kıbrıs'ta kalıcı üs kurmak isteyen Fransa'ya "Çalışmaları hızlandırın" talebi geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 07:47
Rumları Türkiye korkusu sardı! Fransızları çağırdılar

Doğu Akdeniz'de etkin olmak isteyen Fransa, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs ile yeni bir anlaşmanın altına imza atmıştı.

Kıbrıs'ta üs kurma çabasında olan Fransa'nın taleplerine sıcak bakan Kıbrıs, 'Türklerden korunma' karşılığında bütün tavizleri vermeye hazır görünüyor.

Mavi Vatan Tatbikatı sonrası paniklediler

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı başlatmıştı. Bu tatbikat Yunan ve Rumlarda büyük paniğe neden oldu.

Bu tatbikatın ardından görüşmeleri hızlandıran Rumlar, üs için Fransız yetkilileri ülkesine çağırdı.

Savunma bakanı Lefkoşa'ya gidiyor

Fransa Savunma Baaknı Florence Parly üssün teknik detaylarını belirlemek üzere bu hafta Lefkoşa'ya gelecek. Ziyaretin ardından Rum lider Nikas Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Mari'ye inşa etme planı

Fransız üssü, Rum yönetiminin Larnaka kentinin yakınındaki Mari bölgesine inşa edilecek. Rum politis gazetesinin haberine göre Fransa'nın Kıbrıs'ta etkin olmak istemesinin sebebi Suriye ve Lübnan'da kaybettiği üstünlükten kaynaklanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 07:47
  1. Doğu Akdeniz
  2. petrol
  3. tatbikat
  4. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  5. fransa
  6. Kıbrıs
  7. Mavi Vatan Tatbikatı

YORUM YAZ

  • MücahitMücahit24 dk önce
    Fransızlar Rumlar için ölmek ister mi acaba. Fransıza üs verene kadar dürüst olmaları onları daha çok korur.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yurtta hava durumu
  1. Yurtta hava durumu
  2. FETÖ'cü hain itiraf etti: Gezi’ye..
  3. İsmail Erdem: 31 Mart’ta zafer bizim..
  4. Trump'tan flaş dolar açıklaması!
  5. Rumları Türkiye korkusu sardı!..
  6. Aydınlı öğrencilerden anlamlı etkinlik
  7. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
  8. 04.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  9. HDP, 'Zillet ittifakı' lehine..
  10. Karısını ve kızını bıçakla yaraladı
  11. Ankara'da tarihi Hamamönü'nde yangın..
  12. Amerika'yı vuran hortumda hayatını..
  13. Venezuela’da kendini geçici devlet..
  14. Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
  15. Araç denetimlerinde ceza yağdı
  16. Erbaş: Camilerimiz asla ayrıştırmaya..
  17. Kocaeli'de damat dehşeti: 4 ölü
  18. Antarktika'daki Türk ekibinin yabancı..
  19. ABD'li gazeteciden Bolton'a zor soru
  20. Cezayirli muhalifler Butaflika'nın..
  21. Düğün için geldiği Bursa'da kazada öldü
  22. Kocaeli'de damat dehşeti: 4 ölü
  23. Ankara'da korkutan yangın
  24. Ankara'da korkutan yangın
  25. Türkiye'nin TARP projesinin gizli..
  26. Güney Afrika’ya Türk başkan adayı
  27. Endonezya'da yanardağ uyarısı yapıldı
  28. Kriz çıkartacak iddia... Suudi..
  29. Ülkeye geri dönüyor! Ortalığı..
  30. Türkiye'nin hamlesi işe yaradı!..
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
Arnavutköy'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Arnavutköy'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!
Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!