Rumları Türkiye korkusu sardı! Fransızları çağırdılar

Doğu Akdeniz'de etkin olmak isteyen Fransa, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs ile yeni bir anlaşmanın altına imza atmıştı.

Kıbrıs'ta üs kurma çabasında olan Fransa'nın taleplerine sıcak bakan Kıbrıs, 'Türklerden korunma' karşılığında bütün tavizleri vermeye hazır görünüyor.

Mavi Vatan Tatbikatı sonrası paniklediler

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı başlatmıştı. Bu tatbikat Yunan ve Rumlarda büyük paniğe neden oldu.

Bu tatbikatın ardından görüşmeleri hızlandıran Rumlar, üs için Fransız yetkilileri ülkesine çağırdı.

Savunma bakanı Lefkoşa'ya gidiyor

Fransa Savunma Baaknı Florence Parly üssün teknik detaylarını belirlemek üzere bu hafta Lefkoşa'ya gelecek. Ziyaretin ardından Rum lider Nikas Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Mari'ye inşa etme planı

Fransız üssü, Rum yönetiminin Larnaka kentinin yakınındaki Mari bölgesine inşa edilecek. Rum politis gazetesinin haberine göre Fransa'nın Kıbrıs'ta etkin olmak istemesinin sebebi Suriye ve Lübnan'da kaybettiği üstünlükten kaynaklanıyor.