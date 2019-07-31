Rumlar panik oldu! Adaya asker gönderin

Rum parlamentosundaki 3’üncü büyük parti EDEK lideri Marinos Şizopulos, önceki akşam siyasi parti liderleriyle görüşen Miçotakis’e Türkiye’nin sondaj çalışmalarına karşılık Yunanistan’ın daha fazla asker göndermesi gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı dün önce Rum Başpiskopos Hrisostomos ile görüştü. Daha sonra Kıbrıslı Türklere 1974 öncesinde kanlı saldırılar gerçekleştiren ve Yunanistan’la birleşmek amacıyla 1974’te adada darbe düzenleyen EOKA milislerinin mezarlarını ziyaret etti.

Miçotakis’in Kıbrıs Rum yönetimindeki son durağı Yunan alayı ELDİK oldu. Alayda bine yakın Yunan askeri bulunuyor. Miçotakis, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin başlattığı sondaj çalışmalarının uluslararası hukuka aykırı ve yasadışı olduğunu öne sürdü, cevapsız kalmayacağını savundu. Miçotakis, “Tüm AB ülkeleri yanımızda. Doğu Akdeniz’de güçlü ittifaklarımız var. Türkiye yasadışı faaliyetleri ile kendi kendini tecrit ediyor” dedi.