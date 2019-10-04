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Rumlar haddini aştı! Türkiye'ye küstah tehdit

Yavuz Sondaj gemisinin Mersin'den ayrılarak çalışmalarına tekrar başlaması Rum yönetimini yine rahatsız etti. Rum yönetimi, Yavuz sondaj gemisinde çalışanlarını da "uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla" tehdit edip çalışmalarını derhal durdurmasını istedi.

04 Ekim 2019 Cuma 12:15
Rumlar haddini aştı! Türkiye'ye küstah tehdit

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Yavuz sondaj gemisinin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rumların tepkisini çekti

Rumlardan tepki

Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin "çalışmalarını derhal durdurması" çağrısında bulundu.

Rum yönetimi ayrıca Yavuz Sondaj gemisinde çalışanları, "Orada çalışanlar Kıbrıs'ın (Rum kesimi) yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. O yüzden de Avrupa'nın ve uluslararası hukukun sonuçlarına katlanacaklar" diyerek uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit etti.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 12:15
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. yavuz sondaj gemisi

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