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Rumlar çıldıracak! Yavuz yeni sondaja başlıyor

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de yeni bir sondaja başlayacağını söyledi.

04 Ekim 2019 Cuma 14:48
Rumlar çıldıracak! Yavuz yeni sondaja başlıyor

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter'da yaptığı açıklamada, geminin 7 Ekim'de yeni bir sondaj operasyonuna başlayacağını belirtti.

Erciyes, sondajın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türk Petrolleri'ne 2012'de verdiği Resmi Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Uluslararası hukukun ihlali

Kıbrıs Rum yönetiminin 2003'ten beri Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Erciyes, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler konusundaki deniz hudut iddialarını tanımadığını ifade etti.

Erciyes, Güney Kıbrıs'ın bu bölgeleri AB suları veya sınırları şeklinde gösteren iddialarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dün Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirmişti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 14:48
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes

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