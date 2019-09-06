Rumkale’de Su Sporları Festivali Başlıyor

Gaziantep’te su sporlarının yapıldığını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, genç sporcuların önünü açmak için bu yıl 3’cüsü düzenlenen ‘Rumkale Su Sporlar Festivali’ 12 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Rumkale’de 2 gün sürecek olan festivalde; kadın ve erkekler 12 kategoride yarışacak. Açıksu yüzme yarışları, kano yarışları ile dragon bot yarışlarının yapılacağı festivalde, konaklama ve şehir içi transferler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Konaklama ve transfer bilgileri kesin kayıt onayından sonra telefonlara sms yolu ile bildirilecek. İlk yıl Rumkale Su Sporları Festivali’nde Milli Dalgıç Şahika Ercümen’i getirdiklerini ve Rumkale’de 40 metre derinliğe daldığını anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu yılda düzenleyeceğimiz su sporları festivalimizle yine ses getireceğiz. İnşallah süreç içerisinde uluslararası su sporlarına da ev sahipliği yaparız. Bu bölgenin turizme kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yürütmüş olduğumuz bu çalışma bizim çocuklarımızı, torunlarımızı etkileyecek. Buradan aldığımız enerji ve güçle Rumkale’yi geleceğe taşıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir Gaziantep, daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Şahin, Rumkale’yi ulusal alanda turizme kazandıracaklarını ve su sporları festivalini de bir gelenek haline getireceklerini ifade etti.