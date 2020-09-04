"Rumilerin İzinde" tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

ANKARA (AA) - Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi, 2020-2021 sanat sezonu açılışını, tezhip sanatçısı Züheyde Gökçek'in "Rumilerin İzinden" isimli tezhip sergisi ile yaptı.

Gökçek'in Çayyolu'ndaki Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde beğeniye sunulan "Rumilerin İzinde" isimli tezhip sergisinin açılışını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi.

Sanatçı Gökçek'in tezhip tekniklerininden biri olan "Rumi"yi kullandığı 47 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

AA muhabirine eserlerine ilişkin bilgi veren Gökçek, 53 yaşında 3 çocuk annesi olduğunu, 20 yıldır tezhip yaptığını, son 5 yıldır da profesyonel olarak bu sanatı sürdürdüğünü söyledi.

Gökçek, emek verdikçe tezhibi daha çok sevdiğini, 13'üncü kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturmaktan heyecan duyduğunu ifade etti.

Gökçek, "Türkiye'nin en tanınmış hattatları ile çalıştım. Bu sergide de farklı hattatların eserleri var. Rumi tekniğini kullanıyorum ağırlıklı olarak. Rumideki zerafet, kıvrımlar, sonsuzluğa giden çizgiler beni etkiledi. Kendimizi bilmek için çaba gösteriyoruz, işte ben de Rumi tekniğinde kendimi buldum." dedi.

Her tekniğin ayrı yeri olduğunu belirten Gökçek, tezhip ile hat sanatının birleşmesinin de bu sanatın anlamını daha da arttığını söyledi.

Gökçek, "Ömrüm boyunca bu sanatı yapacağım. Akademik kariyerimi devam ettirmek için bu yıl üniversite sınavına girdim. Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatını kazandım. Aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünü okuyacağım. Okumayı hep istiyordum. Almanya'da büyüdüğüm için 4 dil biliyorum zaten. Sanat ile tarihi, dili birleştireceğim." ifadesini kullandı.

Sergi, bu ay sonuna kadar gezilebilecek.