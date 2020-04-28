Rumeli ve Balkan Türkleri Derneğinden 500 aileye gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki Rumeli ve Balkan Türkleri Derneği, ilçedeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

Dernek Başkanı Ferit Fidan, ramazan ayı ve koronavirüs salgını nedeniyle başlattıkları yardım kampanyasına yoğun talep geldiğini belirtti.

İlçedeki Rumeli ve Balkan Türkü esnafları ile dernek yönetim kurulunun kampanyaya destek verdiğini ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"İlk etapta 500 gıda kolisiyle Arnavutköy'de tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ulaştık. Bu sayıyı ramazan ayı içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Yardımlarımızı Arnavutköy'ün köyleri de dahil mahallelerimizde dağıtmaya devam ediyoruz. Bizlere destek olan iş adamı ve esnaflarımıza, ayrıca yönetim kurulu üyelerime çok teşekkür ediyorum."