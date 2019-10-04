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Rum yönetimine çok net cevap: Asla kabul etmeyeceğiz

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıslı Rumların tek taraflı olarak hareket etmesi ve bu denizdeki zenginlikleri sadece kendilerine aitmiş gibi tek taraflı anlaşmalarla gasp etmelerini asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 16:53
Rum yönetimine çok net cevap: Asla kabul etmeyeceğiz

Yavuz Sondaj Gemisi’nin Güney Kıbrıs tarafında sondaj çalışmalarına başlıyor olması Rum tarafını oldukça rahatsız ederken, KKTC tarafında memnuniyetle karşılandı. Yavuz Sondaj Gemisi'nin bölgedeki faaliyetleriyle ilgili İHA mikrofonuna konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyetinin bu mücadelesini memnuniyetle izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti deniz hukuku temelinde deniz yetki alanlarında ve ilgili yasalar çerçevesinde Doğu Akdeniz'de en büyük sahil şeridi olan ülkedir" ifadelerini kullandı.

Tatar, Yavuz Gemisi’nin 7. parsele doğru hareket etmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Kıbrıslı Rumların tek taraflı olarak hareket etmesi ve bu denizdeki zenginlikleri sadece kendilerine aitmiş gibi tek taraflı anlaşmalarla gasp etmelerini asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı kararlar bizim için önemli"

"Biz ne Türkiye Cumhuriyetini ne de KKTC’nin haklarını yedirmeyiz" diyen Başbakan Tatar, mücadeleye devam ettiklerini ve Türkiye Cumhuriyetinin aldığı kararların önemli olduğunu vurguladı. Tatar, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Biz sonuna kadar destekliyoruz çünkü müşterek olarak yürütülen bu çalışmalarda deniz yetki alanlarındaki haklarımız ekonomik münhasır bölge ve diğer denizlerdeki hak ve çıkarlarımızın korunması için bu mücadele sürdürülmektedir ve ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti artık o potansiyele sahiptir. Gemileriyle, sondaj çalışmaları ile ve hukuk temelinde yaptığı mücadele ile bu pozisyonları almaktadır" şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili kişileri ve bu konularda hukuk temelinde deniz yetki alanlarındaki mücadelesi ve KKTC ile yaptıkları anlaşmalarla bu hakların şu anda korunmaya çalışıldığını belirterek açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu hareketlerin doğru olduğuna inanıyorum, dediğim gibi Rumlar tek taraflı hareket ederken bütün zenginlikler güya kendilerine aitmiş gibi bir politika izlemektedirler. Bunu biz kesinlikle kabul etmeyiz. Doğu Akdeniz’de en büyük şeridi olan ülke 80 milyonluk nüfusu ile Türkiye Cumhuriyetidir. KKTC’nin de hakları vardır. Mavi Vatan’daki haklarımız, çıkarlarımız ve menfaatlerimiz dolayısıyla hukuk temelindeki bu çalışmalar çok yerindedir. Dolayısıyla KKTC’den Türkiye Cumhuriyetinin bu mücadelesini memnuniyetle izliyoruz ve günün sonunda bu bağlamda yapılan çalışmalarda Kıbrıslı Türklerin de haklarının ve çıkarlarının korunması bizler için fevkalade önemlidir. Dolayısıyla Yavuz Gemisi’ndeki kaptana ve çalışanlarına bu yeni hareketinden dolayı başarılar diliyorum. Türk hükümetine de duyarlılığından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 16:53
  1. Yavuz Sondaj Gemisi
  2. KKTC
  3. Türkiye

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