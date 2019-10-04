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Rum Yönetiminden küstah Türkiye çıkışı

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Yavuz gemisi için çalışmalarını durdurma çağrısında bulundu. Rum yönetimi ayrıca gemide çalışanları da tutuklama emri çıkarmakla tehdit etti.

04 Ekim 2019 Cuma 12:11
Rum Yönetiminden küstah Türkiye çıkışı

Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin 'çalışmalarını derhal durdurması' çağrısı yaptı.

Rum yönetimi ayrıca Yavuz Sondaj gemisinde çalışanları, "Orada çalışanlar Kıbrıs'ın (Rum kesimi) yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. O yüzden de Avrupa'nın ve uluslararası hukukun sonuçlarına katlanacaklar" diyerek uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit etti.

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı. Yavuz sondaj gemisinin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rumların tepkisini çekti.

Tutuklama emri tehdidi

Rum yönetimi, Türkiye'nin yasa dışı bir adım attığını iddia edilen bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları 'uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla' tehdit eden Rum yönetimi, "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye'nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Bu adımlar, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktan çekinmeyen, uluslararası meşruiyetten hızlı ve kesin bir şekilde uzaklaşmayı seçen Ankara'nın pervasızca kışkırtıcı davranışının teyididir. Türkiye, yasa dışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir."

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 12:11
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Türkiye
  4. Kıbrıs Rum yönetimi
  5. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

  • MuzafferMuzaffer56 dk önce
    Sondaj çalışmalarında kasıtlı olarak yanlış koordinatlarda arama yapıldığı söylentisi var, kaç yıldır ne çıkardık bilmiyoz. İnşllh milletimiz kandırılmıyordur.

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