Rum Yönetimi'nden AB'ye yaptırım baskısı

Rum yönetimine yakınlığı ile bilinen ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde yayımlanan Fileleftheros gazetesi Türkiye’ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin diyaloğu tavsiye eden AB yönetiminin baskısı altında olduğunu yazdı.

Gazetede yer alan haberde, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Almanya’nın ve Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin başlanmasına enerjisini harcadığı belirtildi.

Yaptırımda ısrar eden şımarık Rum yönetimini Almanya Başbakanı Angela Merkel’in frenlediği belirtilidi.

Doğu Akdeniz'de çıkan gerilim nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rum kesimi ve Yunanistan birlikte hareket ederken, diğer taraftan İsrail, BAE ve Mısır da Yunanistan ve Rum kesimine destek çıkıyor.