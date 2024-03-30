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Dünya Rum yönetimi zorda... Skandal hareket: Elektrik direklerini kesti, bakır kabloları çaldı! 2 bin 800 euro'ya sattı
Dünya

Rum yönetimi zorda... Skandal hareket: Elektrik direklerini kesti, bakır kabloları çaldı! 2 bin 800 euro'ya sattı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 16:02:00 - 2024-03-30 16:27:35
Rum yönetimi zorda... Skandal hareket: Elektrik direklerini kesti, bakır kabloları çaldı! 2 bin 800 euro'ya sattı

Son zamanlarda Rum yönetiminin hırsızlarla başı dertte! Ülkede çok konuşulacak skandallar bitmiyor... Limasollu 33 yaşındaki bir Rum, AİK’e ait 400 metre uzunluğundaki bakır telleri çaldığı ve yaklaşık 2 bin 800 euro karşılığında hurdacıya sattığı belirlendi. Rum yetkilileri kararı aldı: Zanlı 4 gün tutuklu kalacak.

Limasollu 33 yaşındaki bir Rum, AİK’e ait 400 metre uzunluğundaki bakır telleri çaldığı ve yaklaşık 2 bin 800 euro karşılığında hurdacıya sattığı belirlendi. Yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 4 gün tutuklu kalacak.

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) elektrik enerjisi dağıtım ekipmanları çalınıyor. AİK ve Rum polisi, Güney Kıbrıs genelinde denetim yapılamadığı için bakır kablo hırsızlarının önüne geçemiyor.

Alithia ve Fileleftheros’un haberine göre, yakın geçmişte AİK’e ait elektrik direklerinin kesildiği ve bakır tellerinin çalındığı iki olay meydana geldi. İlk olayla ilgisi görülen 33 yaşındaki Limasollu bir Rum yakalandı ve mahkemede hakkında 4 gün tutukluluk emri alındı.

Tutuklanan Rum’un Kandu köyü bölgesindeki 6 elektrik direğini keserek bin 400 metre uzunluğundaki bakır telleri çaldığı ve yaklaşık 2 bin 800 euro karşılığında hurdacıya sattığı belirlendi. Elektrik direklerinin kesilmesiyle AİK’in yaklaşık 4 bin 150 euro zarara uğratıldığı da kaydedildi. (kibrispostasi)

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