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Gündem Rum televizyonu değil Halk TV! “KKTC’nin Rum kesimine katılması…”
Gündem

Rum televizyonu değil Halk TV! “KKTC’nin Rum kesimine katılması…”

CHP’nin yayın organı Halk TV’de KKTC’nin Rum kesimine katılmasına dair rezil güzellemeler yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 12:26:00 -

CHP’nin kanalı Halk TV’deki, “Bu kadarına da pes” dedirten açıklamalar gündem oldu.

Halk TV’ye konuk olan gazeteci Sedat Bozkurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Rum Kesimi’ne katılmasına ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı.

Moderatörün, “Bu cinayetin çözülmemesi durumunda KKTC halkının Rum kesimine katılma ve Türk egemenliğine son verme haklarını yükseltir değil mi?” şeklindeki sözlerine Bozkurt şu cevabı verdi:

Tabi kendinizi güvende hissedeceğiniz bir rejim istersiniz.

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Yorumlar

Muş

Bu ve bunun benzeri kanallar kapatılsın sözde Türk geçinen Aslı’da Türk olmayan bu mahlukatları bu ülkede istemiyoruz defolsunlar chppk milli güvenlik sorunudur
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