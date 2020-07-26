  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rum Ortodoks cemaati üyeleri "Aya Pareskevi Günü"nde buluştu

Etkinlik kapsamında Ayazma Manastırı'nda düzenlenen geleneksel ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:32:11 -
Rum Ortodoks cemaati üyeleri "Aya Pareskevi Günü"nde buluştu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda "Aya Paraskevi Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

Halk arasında "Ayazma Panayırı" olarak bilinen etkinlik dolayısıyla Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinin alındığı etkinlikte, katılımcılara girişte dezenfektan verilip vücut ısıları ölçüldü.

Tarihi manastırdaki geleneksel ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda kişi hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı