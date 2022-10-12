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Gündem Rum liderden Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Gündem

Rum liderden Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, gülünç bir iddia ortaya atarak Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'ye karşı toleranslı davranmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:38:00 -
Rum liderden Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı toleranslı davranmakla suçlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bu tutumun Ankara'ya uluslararası kanunlara kayıtsız kalma cesareti verdiğini söyledi.

Euronews'e konuşan Anastasiadis, AB'nin Ankara ile çok çeşitli siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle Türkiye'nin üyelik statüsünü koruyabildiğini bunun da bir çeşit diplomatik kalkan sağladığını kaydetti.

Anastasiadis, "Bir yandan, bir AB adayı ülke bir başka AB ülkesine karşı uluslararası hukuku ihlal ederken, 'Rusya uluslararası hukuku ihlal ediyor' diyebilmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Rusya suçlaması

Anastasiadis ayrıca, Türkiye'nin doğrudan Rusya'nın uluslararası ticaretine destek olarak AB yaptırımlarının etkisini azalttığına ve bu yola başvurmak isteyen diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini öne sürdü. Anastasiadis, "Daha açık olacağım. Rus çeliğinin dolaylı olarak Avrupa'ya ihraç edilmesine aracılık eden Türkiye'den bahsediyorum. Türk hükümetinin Rus oligarklarını, Rus gemilerini davet edişine bakın" dedi.

AB yetkilisinden Anastasiadis'in sözlerine cevap

Anastasiadis'in açıklamaları ile ilgili yöneltilen sorulara bir Avrupa Komisyonu yetkilisi, Rum liderin Türkiye yorumlarının diğer ülkelerce paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda yorum yapmayacaklarını belirterek, "AB'nin dış politikası üye ülkelerin oybirliği ile belirlenir. Yani Kıbrıs da dahil tüm ülkelerin üzerinde anlaştığı şekilde uygulanır" şeklinde konuştu.

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