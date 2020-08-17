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Dünya

Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!

46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ı yeniden açma hamlesine karşı paniğe kapılan Rum Lideri Anastasiadis Türkiye'yi tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 23:06:00 -
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs hamleleri rahatsız etmeye devam ediyor. 

Kapalı Maraş'ın yeniden açılacağının açıklanmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis paniğe kapıldı. Rum liderden konuyla ilgili küstah bir açıklama geldi.

Güney Kıbrıs'ın endişeye uğradığını gözler önüne seren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'yi tehdit etti. "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratır" diyen Anastasiadis, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik küstah ifadeler sarf etti.

Kapalı Maraş'ın açılmaması gerektiğini söyleyen Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye'nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerekir" dedi

Rum lider Anastasiadis, "Türkiye Maraş'ı açmadan önce bedelini hesaplamalıdır. Sadece BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi'ne başvurmakla kalınmayacak, Türkiye'nin bütün AB müzakereleri sekteye uğrayabilir" iddiasında bulundu.

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