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Gündem Rum kesimini Türkiye korkusu sardı! AB'den yardım dilendi
Gündem

Rum kesimini Türkiye korkusu sardı! AB'den yardım dilendi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni (GKRY) zıplattı. Paniğe kapılan Rum Yönetiminin Savunma Bakanı Charalambos Petrides Avrupa Birliği'ne ağlayarak Türkiye'ye karşı yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:21:00 - 2020-08-27 16:22:37
Rum kesimini Türkiye korkusu sardı! AB'den yardım dilendi

Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz hamleleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) büyük paniğe yol açtı. GKRY Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istedi.

AB'ye çağrıda bulunan Petrides "Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için birleşelim" diyerek acizliğini gösterdi.

Her fırsatta batılı abilerine zırlayarak Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan ve GKRY'nin bu tavrı "omurgasız" ve "sığıntı" bir devlet olduklarını her seferinde yeniden ortaya koydu. Öte yandan Türkiye'yi karşısına almak istemeyen Batılı devletler ise Yunanistan ve GKRY'nin bu çağrılarını umursamayarak başından savdı.

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Yorumlar

bahtiyar

Ey Rum yönemetimi ve diğer batılı devletler bu millet öyle âli ve yüce bir millet ki kendi ayağında siyah lastik ayakkabı çamurdan giyilemeyecek durumdayken bile teklif edilen çizmeleri reddediyor. Bu imana sahip böyle bir milletle, sahip çıktığı devlet ile değil sadece siz bütün cihan bir araya gelse yenilmeye mahkumsunuz.İnşallaha Allah'da sizi yenilgiye mahkum edecek.
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