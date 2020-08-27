Rum kesimini Türkiye korkusu sardı! AB'den yardım dilendi

Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz hamleleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) büyük paniğe yol açtı. GKRY Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istedi.

AB'ye çağrıda bulunan Petrides "Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için birleşelim" diyerek acizliğini gösterdi.

Her fırsatta batılı abilerine zırlayarak Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan ve GKRY'nin bu tavrı "omurgasız" ve "sığıntı" bir devlet olduklarını her seferinde yeniden ortaya koydu. Öte yandan Türkiye'yi karşısına almak istemeyen Batılı devletler ise Yunanistan ve GKRY'nin bu çağrılarını umursamayarak başından savdı.