Rum casustan beter! KKTC’deki gazetede ihanet gibi başlık

Yeni Akit Ankara

KKTC’ye girerek yavru vatandaki Türk üslerinin fotoğraf ve videolarını çektiği tespit edilen Andreas Soutzi adlı Rum casus, güvenlik güçlerince gözaltına alınırken soruşturma halen devam ederken mahkemeye çıkarılan şüpheli için 5 gün daha gözaltı süresi verilmişti. İşte suçüstü yakalanan o Rum casusuna KKTC’de yayın yapan Avrupa isimli ihanet paçavrası sahip çıktı.

Andreas Soutzi adlı Rum casus, güvenlik güçlerince gözaltına alınmış, soruşturma halen devam ederken mahkemeye çıkarılan şüpheli için 5 gün daha gözaltı süresi verilmişti. KKTC polisi, casusluk yaptığı tespit edilen Rumu tutukladı. Arabasında askeri bölgelerin ve üslerin işaretli olduğu haritalar, fotoğraflar, telsizler, ses kayıt cihazı, usb gibi cihazlar buldu.

Barışçı kimliğiyle bilinen kişiymiş!

Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülürken, AB fonlarından beslenen Türkiye-KKTC düşmanı Avrupa gazetesi “Şaka gibi! Casusmuş diye tutukladılar” şeklinde 8 sütunluk manşet atarak sahip çıktı. Vatan haini gazete, Manşetten verdiği haberde, Rum casusun aracından ve üzerinden çıkan casusluk cihazlarını görmezden gelerek, “Güneyde ve kuzeyde aktif barışçı kimliğiyle bilinen Andeas Soutzi, ‘walki talki’ olarak bilinen telsiz kullandığı için ‘casusluk’ şüphesiyle kuzeyde tutuklandı. Dün yeniden Mağusa’da mahkemeye çıkarılan Soutzi için 5 gün daha tutukluluk kararı verildi” ifadeleriyle nasıl bir ihanet içinde bulunduğunu gözler önüne serdi. Kendi ülkesinden “kuzey” ismiyle bahseden Avrupa adlı ihanet paçavrasının “Güneyde ve kuzeyde aktif barışçı kimliğiyle bilinen…” diye masum göstermeye çalıştığı Soutzi’nin piyade tüfekli, askeri kamuflajlı fotoğrafları ise Rum casusun asıl kimliğini açıkça gözler önüne serdi.

Genel Yayın Yönetmenliğini Şener Levent isimli Rum aşığı yapıyor!

Eski adı Afrika olan Avrupa adlı gazete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayımlanan günlük bir gazete. Genel yayın yönetmenliğini ise Şener Levent isimli Rum yanlısı vatan haini yapıyor.