Rum böreği nasıl pişirilir dereotlu ve peynirli Rum Böreği tarifi!

En güzel Rum böreği tarifini sizler için hazırladık. Kahvaltılarda sıcak bir Rum böreği nasıl da iyi gider. Dereotlu ve peynirli Rum böreği tarifi tam da ağızlara layık. Rum böreği nasıl pişirilir sorusu arama motorunda aratılmakta. Peki, Rum böreği nasıl yapılır? Rum böreğinin püf noktası nedir? Rum böreği nasıl pişirilir? İşte detaylar...

Rum Böreği tarifi

Rum böreği tarifi için malzemeler

150 gr lor peyniri

1 yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı doğranmış dereotu

Tuz

Beyaz biber

1 kemer patlıcan

Rum böreği nasıl yapılır?

Patlıcan kabuklarını alacalı soyun. 1 cm kalınlığında verev halkalar şeklinde dilimleyin. Tuzlu suda bir süre bekletip kurulayın. Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu, tuz ve beyaz biberi harmanlayın. Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin. Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın. Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapın.