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Rum basını: Türkiye doğalgaz buldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayınlanan gazeteler, Fatih sondaj gemisinin Akdeniz'de 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini öne sürdü.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:08
Rum basını: Türkiye doğalgaz buldu

Rum basını bugün, Baf açıklarında görev yapan Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini öne sürdüğü bir haber yaptı.

"Türkiye ABD'ye boyun eğmedi"

Haberlerde, sondaj çalışmasının başarılı geçtiği iddia edilirken, 'Türkiye doğalgaz çalışmalarında geri adım atmayacak', 'Türkiye, S-400 füzeleri nedeniyle ABD'den gördüğü onca baskıya rağmen geri adım atmadı' gibi ifadelere yer verilerek, bilgi AB kaynaklarına dayandırıldı.

"Türkiye bu uğurda çok para harcadı"

AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulayacağı öne sürülen haberlerde, Türkiye'nin doğalgazla ilgili faaliyetlerine devam edeceği ve bu uğurda çok para harcadığı da ifade edilen haberde yapılan yorumda ise farklı çevrelerce doğalgazın da dahil olduğu bir 'al-ver' süreci başlatılmasının söz konusu olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:08
  1. rum basını
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  3. Fatih sondaj gemisi

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