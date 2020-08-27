Rum albaydan tarihi Türkiye itirafı: Bizi mahvettiler

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"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda bir televizyon programına konuk olan Rum albay Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıkları hezimeti anlattı.

Türkiye'nin kendilerini Kıbrıs'ta perişan ettiklerini dile getiren Rum albay, "Savaşın ilk anında onları ağır ateş altına aldık. Çıkarma gemileri ile geldiler ama çıkış yollarının kayalar ile kapatıldığını gördüler ve nereden çıkacaklarını hesaplayamadılar. Sonra karaya kolayca erişilebilen düzgün bir sahil bulmak için geri döndüler ve bu süre zarfında makineli tüfekler ile ateş açtık. Ama bizi çılgına çeviren bir hava kuvvetleri vardı o bizi mahvetti." şeklinde konuştu.

Harekatın ilk gününde Yunan ve Rum ordusunun ağır yaralar aldığını belirten Rum albay "Planlarda öngörüldüğü gibi çıkarma bölgesini savunmak için motorlu taburlar Girne'ye seferber edildi. Ancak Türk uçakları yolda hepsini katledip yok ettiler. Komutanlar, askerler herkes öldürüldü. Ve bunların hepsi ilk günde oldu." dedi.

"Cepheye ne gönderdiysek vurdular"

Harekatın ikinci gününde Türk mevzilerine operasyon yaptıklarını ancak bu girişimde başarılı olamadıklarını kaydeden Rum albay, "Bizi durduran en önemli şey hava kuvvetlerimizin olmamasıydı. Düşman hava kuvvetleri bizim tüm harekatlarımızı engelledi. Cepheye ne göndersek vuruluyordu. Ateşkesin kararlaştırıldığı ayın 22'sine kadar hedeflerinin birçoğuna ulaştılar." diye konuştu.

Türklerin kendilerinden çok daha teknolojik ve ileri seviyede silahlar kullandığını, Yunan ve Rum ordusunun ise ellerinde eski silahların mevcut olduğunu ifade eden Rum albay, savaşı kaybetmelerindeki temel sebeplerden birinin bu olduğunu söyledi.