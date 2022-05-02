Rulo pizza poğaça tarifi: Zeytin ezmeli rulo poğaça tarifi nefis bir lezzet!

Zeytin ezmeli rulo poğaça tarifi

Zeytin ezmeli rulo poğaça tarifi için malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt (200 ml)

yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta akı

İçi için;

zeytin ezmesi

Üzerine;

yumurta sarısı

susam

Zeytin ezmeli rulo poğaça tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle hamuru için yoğurma kabına un, tuz, instant maya ve şekeri alalım. Tüm malzemeyi elimizle karıştıralım. Ortasına çukur açıp süt, yumurta akı ve sıvı yağı ilave edelim. Hamuru yoğurmaya başlayalım. Tüm hamur toparlanıncaya kadar hamuru yoğuralım. Hazırladığımız hamurun üzerini streç filmle kapatıp temiz bir bez örterek 40 dk kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan tezgaha alıp tekrar elimizle yoğurup havasını alarak toparlayalım. Ardından hamuru iki parçaya bölerek beze haline getirelim. Sıra ile bezeyi yaklaşık dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açalım. Üzerine zeytin ezmesinden spatula veya bıçak kullanarak sürelim.Hamuru rulo şeklinde saralım. Hazırladığımız ruloyu yaklaşık 3-4 parmak uzunluğunda parçalara keselim. Ruloları fırın tepsisine dizelim.Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpelim. 190 derece fansız fırında yaklaşık 20 dk pişmeye bırakalım. Üzerileri güzelce kızaran zeytin ezmeli rulo poğaçalarımız kahvaltı sofralarınız veya çay saatleriniz için hazır. Bu ölçülerle hazırladığınızda 15-16 tane poğaça elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.