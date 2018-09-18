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Ruj alzheimer da yapıyor

Rujda kanser tehlikesi üzerine Batı medyası peşpeşe uyarılar yapmaya başladı. Birebir taklitçisi olan bizdeki medya ise bu uyarı haberlerini görmezden geliyor.

18 Eylül 2018 Salı 19:59
Ruj alzheimer da yapıyor

İlk uyarı, araştırmanın sonuçlarına yer veren Environmental Health Perspectives dergisinde geçen mayıs başında yayımlandı. Ardından gazeteler, televizyonlar internet siteleri uyarıya katıldı. Mesele sadece rujla da bitmiyor.

Kadınların kullandığı kozmetik ürünlerin içerisinde bulunan yüksek dozda zehirli madde, akciğer ve mide kanserine sebep olabiliyor.

Zehirli maddeler

Yeni bir araştırma, günlük hayatta kullanılan ruj ve dudak parlatıcılarının içinde birçok zehirli kimyasal maddeye rastlandığını ortaya koydu.

Araştırmada, California Üniversitesi'nde okuyan bir grup kız öğrenciden çantalarında ve evde kullandıkları rujların markalarını istedi. Daha sonra bu markaların içerikleri inceleme altına alındı. Seçilen 32 ruj ve parlatıcı markasından 10’unda yüksek miktarda krom bulundu.

Kozmetik ürünleri sıkça kullanan kadınlar, içeriğindeki yüksek dozdaki kroma maruz kalarak akciğer ve mide kanserine davetiye çıkarıyor.

Sadece kanser mi?

Araştırmacılar, bazı renkli ruj ve dudak parlatıcılarında alüminyum ve manganez bulunduğunu belirtti.

Araştırmalar, alüminyumun Alzheimer’a sebep olduğunu, manganezin ise ruh halindeki ani değişikliklere ve hafızayı etkilediği ileri sürüyor.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan araştırmada, günde birkaç kere bu ürünlerin uygulanmasıyla, kadınların yüksek miktarda alüminyum ve manganezin zehirli etkisine maruz kaldığını belirtiliyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 19:59
  1. ruh
  2. ruhun zararları

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