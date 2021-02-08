Ruhunda darbelerin izi olmayan, özgürlükçü, başkanlık sistemine uygun! İlk defa tam sivil anayasa

Ertuğrul Şahan Ankara

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ‘yeni anayasa’ ve Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

Herkesin katkı vermesi lazım

Türkiye’nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten İsmet Yılmaz, şunları dile getirdi: “Tek tek herkese sorduğunda onlarda Türkiye’nin bir anayasa ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Bizim dışımızda bazı partilerin gizli saklı anayasa çalışmaları olduğunu söylediler. Dolayısıyla bir anayasa ihtiyacı var. Mevcut anayasa askeri dönemde yapılmış, halkoyuna sunulmuş bir anayasa. Bu güne kadar 19 kez yaklaşık 200 madde değişikliğine gidildiği ifade ediliyor.

Özgürlüklerin esas yasakların istisna olduğu bir anayasa değişikliği mutlaka yapılması lazım. Yapılan anayasanın özünde, ruhunda yasak anlayışı vardır. Darbe döneminin anayasasıdır. Onlar yaptılar, hazırladılar istediği gibi halkoyuna sundular. Halkta ‘ret’ etse askeri rejim yönetime devam edecek. Türkiye 21’inci yüzyılı daha özgürlükçü anayasa ile girsin diyen herkesin katkı vermesi lazım. Anayasa çalışmaları için partiler heybelerindekileri masaya koymalı.”

Boğaziçi eyleminde bir algı yönetimi var!

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin de konuşan Yılmaz, bir algı yönetimi olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanı TBMM’den atansın diyorlar. Rektör seçilsin diyorlar. Boğaziçi Üniversitesi’nin 12 binin üzerinde lisans öğrencisi, 3 binin üzerinde yüksel lisans olmak üzere 15 bine yakın öğrencisi var.

Hukuka uygun olmalı

Olaylara katılan 500 kişi kadar. Bunların içerisinde en son 50 kişi o üniversitede öğrenci. 15 bin öğrenci içerisinde 50 kişi çok çok az. Demokratik sistem içerisinde çare tükenmez. Öğrenci ile eylemciyi bir birinden ayırt etmek lazım. Herkesin demokratik tepkisini göstermesi hakkıdır. Ama hukuku ihlal ederek bir tepki göstermesi doğru değildir. Hukuk, gereğini yapar.”