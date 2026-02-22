Ruhsatsız tabancasıyla kendini yaraladı
Kayseri’de 36 yaşındaki F.Ç., ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre F.Ç. (36), yolda yürüdüğü sırada ruhsatsız tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu kazara elinden yaralandı.
HASTANEYE KENDİ İMKANLARIYLA GİTTİ
Yaralanan F.Ç., yakınları tarafından araçla Kayseri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan F.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, F.Ç.’nin sakladığı ruhsatsız tabancayı hastane yakınlarında buldu. Silahın, Sanayi Mahallesi 6011’inci Cadde’de bir otelin dışındaki yangın merdivenine gizlendiği tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Tedavisinin tamamlanmasının ardından F.Ç., ruhsatsız silah bulundurmak ve olayla ilgili işlemler kapsamında gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.