  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Bir kez daha vurguluyorum" diyen Bakan Gürlek: Taviz vermeyeceğiz Avrupa’da ‘haçlı’ zihniyeti hortladı: O ülkede burka ve peçeye yasak getirildi Söylenince inkar ediyorlar alın size videosu! Almanlar gıda yardımı kuyruğunda Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Akit TV’de önemli açıklamalar Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri
Yerel Ruhsatsız tabancasıyla kendini yaraladı
Yerel

Ruhsatsız tabancasıyla kendini yaraladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ruhsatsız tabancasıyla kendini yaraladı

Kayseri’de 36 yaşındaki F.Ç., ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre F.Ç. (36), yolda yürüdüğü sırada ruhsatsız tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu kazara elinden yaralandı.

HASTANEYE KENDİ İMKANLARIYLA GİTTİ

Yaralanan F.Ç., yakınları tarafından araçla Kayseri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan F.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, F.Ç.’nin sakladığı ruhsatsız tabancayı hastane yakınlarında buldu. Silahın, Sanayi Mahallesi 6011’inci Cadde’de bir otelin dışındaki yangın merdivenine gizlendiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin tamamlanmasının ardından F.Ç., ruhsatsız silah bulundurmak ve olayla ilgili işlemler kapsamında gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23