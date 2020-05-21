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Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:57:39 -
Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meray Uygulama Noktasında yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilerek 34 plakalı bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 adet 7,65 mm tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak bilinen bir miktar metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat ele geçirildi.


Araçta bulunan M.H. (45) ve I.Y. (36) isimli şahıslar, haklarında adli işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


I.Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.H. ise Merzifon Cumhuriyet Savcılığına çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

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